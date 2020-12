ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ വരുൺ ധവാനും നീതു കപൂറിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാജ് മെഹ്ത സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ജഗ് ജഗ് ജീയോ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചുവരികയായിരുന്നു ഇരുവരും. രാജ് മെഹ്തയ്ക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ്. താരങ്ങൾക്കും സംവിധായകനും രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നിർത്തിവച്ചു.

അതേസമയം ഇതേ സിനിമയിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങളായ അനിൽ കപൂറിനും കിയാര അദ്വാനിക്കും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫലം.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ജഗ് ജഗ് ജീയോയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. ഒരു ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം നീതു കപൂറിൻറെ സിനിമയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

ഭാ​ര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ വേഷമാണ് ചിത്രത്തിൽ വരുൺ ധവാനും കിയാരയ്ക്കും. വരുണിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വേഷത്തിലാണ് നീതുവും അനിലുമെത്തുന്നത്. ധർമ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം 2021 ൽ റിലീസിനെത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം

