പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വിവേചനം കൂടുതലുള്ള മേഖലയാണ് സിനിമ മേഖല. നടന്മാര്‍ക്ക് കിട്ടുന്നതിനെക്കാള്‍ വളരെക്കുറവ്‌ പ്രതിഫലമാണ് നടികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരേ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് നടന്‍ വരുണ്‍ ധവാന്‍. വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടും പ്രതിഫലം ഉയര്‍ത്താത്ത ആലിയ ഭട്ടിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു വരുണിന്റെ പ്രതികരണം. വേതനം ഉയര്‍ത്താത്ത ആലിയ ഒരു വിഡ്ഢിയാണെന്നാണ് വരുണിന്റെ അഭിപ്രായം. ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വരുണിന്റെ ഈ പ്രതികരണം.

"റാസി എന്ന ചിത്രം ഇറങ്ങുന്നത് വരെ എന്തുകൊണ്ട് ആലിയയെ ഒരു വലിയ താരമായി സിനിമ വ്യവസായം കണക്കാക്കിയില്ല. ഇതിനു മുന്‍പ് ഇറങ്ങിയ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ്‌ സിനിമകളായ ഹംടി ശര്‍മ്മ കി ദുല്‍ഹനിയ, ടു സ്റ്റേറ്റ്‌സ്, ബദരിനാഥ് കി ദുല്‍ഹനിയ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ നടന്മാര്‍ക്കൊപ്പം തന്നെ ആലിയയുടെ പങ്കും പ്രധാനമാണ്‌. ഞാന്‍ എപ്പൊഴും ആലിയയോട് പറയും നീ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയാണ്, ഇപ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം വളരെക്കുറവാണെന്നും പ്രതിഫലം കൂട്ടണമെന്നും ഞാന്‍ അവളോട് പറയാറുണ്ട്." വരുണ്‍ പറയുന്നു.

വിദ്യാബാലന്‍, ദീപിക പദുക്കോണ്‍, പ്രിയങ്കചോപ്ര എന്നിവരെല്ലാം തന്നെ തുല്യവേതനം എന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നവരാണ്. സുയി ദാഗായാണ് വരുണിന്റെ പുതിയ ചിത്രം. അനുഷ്‌ക ശര്‍മ്മയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ഒരു തയ്യല്‍ക്കാരന്റെ വേഷമാണ് വരുണ്‍ ഈ സിനിമയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

