നടി വനിത വിജയകുമാർ ഭർത്താവ് പീറ്റർ പോളിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടുവെന്ന തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പീറ്റർ പോൾ മദ്യപിച്ചെത്തി വനിതയോടെ് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും തുടർന്ന് ഇരുവരും വഴക്കിട്ടുവെന്നും ദേഷ്യത്തിൽ വനിത പീറ്ററിനോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞുവെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് വലിയ ചർച്ചയായതോടെ പ്രതികരണവുമായി രം​ഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് വനിത.

വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ വളരെ വിഷമം പിടിച്ച അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ വനിത സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള വ്യാജപ്രചരണങ്ങളെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ആരാധകരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഒരു മനുഷ്യനും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ താൻ ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

വനിതയുടെ വാക്കുകൾ

അമിതമായ പുകവലിയും മദ്യപാനവും കാരണം പീറ്ററിന് ഹൃദയാഘാതം വന്നു. ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ നേടി. ജീവനു തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ മരണത്തോട് മല്ലിടുമ്പോൾ പണമൊന്നും വിഷയമല്ലല്ലോ. എല്ലാം പഴയപടിയായി സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ട് പോകവെയാണ് വീണ്ടും അസുഖമാകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വിഷമഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം വീണ്ടും പഴയതുപോലെയായി. കുടിയും വലിയും മാത്രം. ഒരുദിവസം ചുമച്ച് ചുമച്ച് ചോര തുപ്പി. വീണ്ടും ആശുപത്രിയിലെത്തി തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം ഐസിയുവിൽ കിടന്നത്.

മദ്യപിച്ച് ബോധമില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. മദ്യപിക്കാനായി പണം കിട്ടാൻ സിനിമാ സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റും കടം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവരൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മുൻഭാര്യയ്ക്കും ആ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദത്തോടെ തന്നെ ഫോണിൽ ട്രാക്കർ വച്ചു. എവിടെപ്പോകുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ. പക്ഷേ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെയായി. ഒന്നും നടന്നില്ല. അയാൾ അടിമയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനെ ചൊല്ലി വീട്ടിൽ വഴക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഒരാഴ്ച മദ്യം മാത്രമാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി. വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുത്തില്ല. അസിസ്റ്റന്റ്സ് വന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. തനിയെ നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. ജീവിത സമ്മർദം താങ്ങാൻ വയ്യാതെയാണ് ഇങ്ങനെയായത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രോളുകള്‍. ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ തളർത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.

ഇതിനിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഗോവയിൽ പോയത്. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ആ യാത്ര ആസ്വദിച്ചത്. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്‍ മരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനായി. വീട്ടിൽ പോയി വരാമെന്നു പറഞ്ഞു. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ അതൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. കുറച്ച് പണവും നല്‍കിയാണ് അയച്ചത്. പോയിട്ട് ഇപ്പോള്‍ ദിവസങ്ങളായി. ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ആ വീട്ടിലും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോള്‍ വരെയും ഫോൺ ഓഫ് ആണ്. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. എന്നേക്കാൾ മദ്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്- വനിത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.

വനിത ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്

ഞാൻ ഒരു കുടുംബം തകർത്തുവെന്ന് പറയുന്നവരോട്, ഞാൻ ആരുടെയും കുടുംബം തകർക്കുകയായിരുന്നില്ല, രണ്ടുവർഷങ്ങളായി കുടുംബം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതിയ ലോകം കെട്ടിപ്പടുത്തു. ഈ കോവിഡിന്റെ കെട്ടകാലത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു സന്തോഷിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയ സർക്കസും സജീവമായിരുന്നു.

ഞങ്ങളെ ആർക്കും പിരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കരുതി. ആ​രോ​ഗ്യപ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നഷ്ടമാകുമെന്ന് കരുതി. എന്നാൽ ദെെവം കരുണയുള്ളവനാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ നൽകി. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് രോ​ഗം വരുമ്പോൾ ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറിയും. അവരുടെ ആരോ​ഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തത് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്നും അതങ്ങിനെ തന്നെ.

ജീവിതത്തിൽ ‍ഞാൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. സത്യസന്ധയായിരുന്നു, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നും മറച്ചുവച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ നിര്‍ണായകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. എന്റെ ഹൃദയം വേദന കൊണ്ട് നീറുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം സ്നേഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാനാകില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ വളരെ ശക്തയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. എല്ലാ വീഴ്ചകളെയും അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്റെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മീഡിയ സർക്കസും പരിഹാസങ്ങളും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളും ഞാൻ അർഹിക്കുന്നില്ല. പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും തകർന്നേക്കാമെന്ന് അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ, എന്നെ വെറുതേ വിടൂ. എന്നെയും കുടുംബത്തെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പടച്ചു വിടരുത്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ തളർന്നുപോവുകയില്ല. ഇതും കടന്നുപോകും. എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്- വനിത വ്യക്തമാക്കി.

