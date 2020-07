നടി വനിത വിജയകുമാറും പിറ്റർ പോളും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. വിവാഹത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പീറ്റർ പോളിനെതിരേ മുൻഭാര്യ എലിസബത്ത് ഹെലൻ പരാതി നൽകിയതായിരുന്നു വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. താനുമായി വിവാഹമോചനം നേടാതെയാണ് വനിതയെ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എലിസബത്ത് വടപളനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്.

അതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇവരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിർമാതാവ് രവിചന്ദ്രനും, സൂര്യദേവി എന്ന സ്ത്രീയും ചില പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളുമായി രം​ഗത്ത് വന്നു. സാമൂ​ഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വനിതയെയും കുടുംബത്തെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശമാണ് സൂര്യദേവി നടത്തിയത്. തുടർന്ന് പോരൂർ സ്റ്റേഷനിൽ വനിത പരാതി നൽകി.

സൂര്യദേവി മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഇടപാട് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാണ് വനിത പരാതി നൽകിയത്. രവിചന്ദ്രൻ സൂര്യദേവിയെ ഉപയോ​ഗിച്ച് തന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പരാതി. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വനിത പ്രചാരണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് സൂര്യദേവിയും പരാതി നൽകി. തുടർന്നാണ് പോലീസിന് മുന്നിൽ അഭിഭാഷകനോടൊപ്പം നടി ഹാജരായത്.

പീറ്ററും എലിസബത്ത് ഹെലനും ഏഴ് വർഷങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു പിറ്ററിനെ വനിത വിവാഹം ചെയ്തത്. ബോളിവുഡിലും ഹോളിവുഡിലും ശ്രദ്ധേയനായ വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്‌സ് എഡിറ്ററാണ് പീറ്റർ. കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വനിതയുടെ മൂന്നാം വിവാഹമാണിത്.

