രാജ്യത്ത് ഒമിക്രോൺ ഭീതി പടർത്തുന്ന വേളയിൽ റിലീസ് മാറ്റി വച്ച് വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ. ജനുവരിയിൽ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലെ ബി​ഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്. എന്നാൽ മലയാള ചിത്രങ്ങളായ മേപ്പടിയാനും സല്യൂട്ടും ജനുവരി 14ന് തീയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നുണ്ട്

ഷാ​ഹിദ് കപൂർ നായകനായെത്തുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം ജേഴ്സിയാണ് റിലീസ് മാറ്റിവച്ച ആദ്യ ചിത്രം. നാനി നായകനായെത്തിയ തെലുങ്ക് ചിത്രം ജേഴ്സിയുടെ റീമേയ്ക്ക് ആണിത്. ​ഗൗതം ടിന്നാന്നൂരി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഡിസംബർ 31നാണ് റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

എസ്.എസ് രാജമൗലി ഒരുക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ആർആർആർ ആണ് ഇതിന് പിന്നാലെ റിലീസ് മാറ്റി വച്ചത്. രാം ചരൺ, ജൂനിയർ എൻടിആർ, ആലിയ ഭട്ട്, അജയ് ദേവ്​​ഗൺ തുടങ്ങിയവർ വേഷമിടുന്ന ചിത്രം ജനുവരി ഏഴിനാണ് റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഡൽഹി, മുംബൈ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണം ശക്തമാവുകയും തീയേറ്ററുകൾ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് മാറ്റാൻ അണിയറ പ്രവർത്തകർ തീരുമാനിച്ചത്. പുതിയ റിലീസ് തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

പ്രഭാസ് നായകനായെത്തുന്ന ബഹുഭാഷാ ചിത്രം രാധേ ശ്യാമും ജനുവരി 14 ലെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചതായി അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. രാധാകൃഷ്ണകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ പൂജ ​ഹെ​ഗ്ഡേ ആണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായെത്തുന്നത്.

We have to postpone the release of our film #RadheShyam due to the ongoing covid situation. Our sincere thanks to all the fans for your unconditional love and support.



We will see you in cinemas soon..!#RadheShyamPostponed pic.twitter.com/aczr0NuY9r