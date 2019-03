കോഴിക്കോട് : രജീഷ് മിഥില സംവിധാനം ചെയ്ത വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകമാണ് ചൈനയില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. അമിത് ചക്കാലക്കല്‍, അമീറ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി രജീഷ് മിഥില തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് പ്രസ്‌ക്ലബ്ബില്‍ നടത്തിയ 'മുഖാമുഖം' പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പുതുമുഖങ്ങളെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഏറ്റവുമധികം വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ തിയേറ്ററുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതാണെന്നും നിര്‍മാതാക്കളായ സുജീഷ് കോലതൊടിയും ഷിബുദേവ് ദത്തും പറഞ്ഞു.

താന്‍ ആദ്യമായി നായകവേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രവും ഇത്തരത്തില്‍ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികള്‍ നേരിട്ടാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിയതെന്ന് സിനിമയിലെ നായകനായ അമിത് ചക്കാലക്കല്‍ പറഞ്ഞു. സിനിമയിലെ താരമൂല്യങ്ങളെക്കാള്‍ പാട്ടുകള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിക്കുന്നതിനാല്‍ തന്നെയാണ് ശ്രേയാ ഘോഷാല്‍ ചിത്രത്തിലെ ഗാനമാലപിക്കാന്‍ എത്തിയത്. ചിത്രത്തിലെ പാട്ട് പ്രേക്ഷകര്‍ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചത് തിരിച്ചുവരവിലെ അംഗീകാരമാണെന്നും നോട്ടുബുക്കിലൂടെ സംഗീതസംവിധായകനായും നടനായും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സില്‍ ഇടംകണ്ടെത്തിയ മെജോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

