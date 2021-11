1993 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മിഥുനം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പ്രിയദര്‍ശനും ഉര്‍വശിയും ഒന്നിക്കുന്നു. 'അപ്പാത' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം തമിഴിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഉര്‍വശിയുടെ 700-ാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.

സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനില്‍ ഉര്‍വശിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് പ്രിയദര്‍ശന്‍ ഈ വിവരം പുറത്ത് വിട്ടത്.

മരയ്ക്കാര്‍ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹമാണ് പ്രിയദര്‍ശന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. മോഹന്‍ലാലാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഡിസംബര്‍ 2 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും.

