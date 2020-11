സൂപ്പര്‍താരമെന്ന വിശേഷണം ശാശ്വതമല്ലെന്ന് നടി ഉര്‍വ്വശി. മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉര്‍വ്വശി. ഭേദപ്പെട്ട നടിയെന്ന് പറയുന്നത് കേള്‍ക്കാനാണ് താന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും മോഹന്‍ലാലിനൊപ്പമുള്ള താരതമ്യം ആവശ്യമില്ലെന്നും ഉര്‍വ്വശി പറഞ്ഞു.

ഇമേജിനെക്കുറിച്ചോര്‍ത്ത് എനിക്ക് ഭയമില്ല. എനിക്ക് പെര്‍ഫോം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കഥാപാത്രങ്ങള്‍ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാറുള്ളൂ. സൂപ്പര്‍താരമെന്ന് ഇന്ന് വിളിച്ചാല്‍ നാളെ അങ്ങിനെ അല്ലാതാകുമ്പോള്‍ ആ വിശേഷണം ബാധ്യതയാകും. ലാലേട്ടന്‍ മഹാനായ നടനാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും എന്നെയും താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

മലയാള സിനിമയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ ഡബ്ല്യൂ.സി.സിയെക്കുറിച്ചും ഉര്‍വ്വശി മനസ്സു തുറന്നു.

ഡബ്യൂ.സി.സിയെക്കുറിച്ച് വായിച്ചും കേട്ടറിഞ്ഞുമുള്ള പരിചയമേ എനിക്കുള്ളൂ. അവരാരും എന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ. എന്നാല്‍ 'അമ്മ'യെ കരിവാരിത്തേക്കുന്ന പ്രവണതയോട് താല്‍പര്യമില്ല. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന സംഘടനയാണ് 'അമ്മ'.

