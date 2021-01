അന്തരിച്ച നടൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയെ അനുസ്മരിച്ച് നടി സുബ്ബലക്ഷ്മിയമ്മ. കല്യാണരാമൻ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് സുബ്ബലക്ഷ്മി അമ്മ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചത്. ചിത്രത്തിലെ ഇരുവരുടെയും വേഷം പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ പരസ്യചിത്രങ്ങളിലും സുബ്ബലക്ഷ്മിയമ്മയ്ക്കൊപ്പം വേഷമി‌‌ട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ് പറയേണ്ടതില്ല. വളരെ ദുഖകരമായ ഒരു വാർത്തയാണിത്. വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എല്ലാവരോടും വളരെ നന്നായി പെരുമാറും. സിനിമയിൽ കല്യാണരാമനിലാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചത്. നമ്മൾ കാലം തെറ്റി സിനിമയിൽ വന്നവരാണെന്നും കുറച്ച് നേരത്തേ വരണമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം തമാശയായി പറയുമായിരുന്നു. വളരെ ചിട്ടയായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് പുറമേ സം​ഗീതത്തിലും കഥകളിയിലുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തികൂടിയായിരുന്നു. സിനിമയിൽ അല്ലാതെ പരസ്യചിത്രങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ഏതാനും ഉദ്ഘാടന ച‌ടങ്ങുകളിലും ‌ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മരണം ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണല്ലോ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു. ആരോ​ഗ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ നേരുന്നു. പ്രാർഥിക്കുന്നു- സുബ്ബലക്ഷ്മിയമ്മ പറഞ്ഞു.

