കർഷക സമരത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പിന്തുണയേറിയ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ തുടക്കമിട്ട 'ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ട്' പ്രചാരണത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബോളിവുഡ്, കായിക താരങ്ങൾ രം​ഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ മലയാളത്തിൽ നിന്നും പിന്തുണ. നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണ് കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിൽ തന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കി രം​ഗത്തെത്തിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുതെന്ന് ഉണ്ണി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

"ഇന്ത്യ ഒരു വികാരമാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത്. നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുകയും അവ രമ്യമായി പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും", ഉണ്ണിയുടെ ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യ ടുഗെദർ, ഇന്ത്യ എഗൈൻസ്റ്റ് പ്രൊപോഗാണ്ട എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകളോടെയാണ് ഉണ്ണിയുടെ ട്വീറ്റ്.

India is a feeling and we should never compromise the sovereignty of our nation. We will face the issues on our own terms and will settle the issues amicably! #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda