ചില കാഴ്ചകള്‍ നമ്മുടെ മനസ്സു മടുപ്പിക്കും എന്നു പറയുന്നത് എത്ര ശെരിയാണ്...ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ പറയുന്നു. ഇന്ന് ഞാന്‍ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച്ച എന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ വാക്കുകള്‍ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. മയക്കു മരുന്നു കേസില്‍ പിടിയിലായ ഒരാളുടെ വാക്കുകളെ തഗ് ലൈഫ് വീഡിയോ ആക്കി ആണ് നമ്മുടെ ചില പോപ്പുലര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജുകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. ഇനിയെന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അയാള്‍ നല്‍കുന്ന ഉത്തരം, ഇനിയും താന്‍ ഈ പരിപാടി തുടരും എന്നും തനിക്കു തന്റെ കുടുംബം നോക്കണം വക്കീലിന് ഫീസ് കൊടുക്കണം എന്നുമാണ്. അയാള്‍ വളരെ സത്യസന്ധമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു എങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹം ആ വാക്കുകളെ ആഘോഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയത്. നമ്മള്‍ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്..? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി, അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി അയാള്‍ക്ക് മാറാന്‍ ഉള്ള സഹായമോ അതിനുള്ള അന്തരീക്ഷമോ ഒരുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ വേണ്ട (അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിലും), ആ തെറ്റുകളെ ആഘോഷിക്കാതെയും അതിനെ വലിയ ഹീറോയിസം ആക്കി കാണിക്കാതെയും ഇരുന്നു കൂടെ. നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളില്‍ വരെ മയക്കു മരുന്നുമായി പിടിക്കപ്പെടുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മള്‍ ദിനവും വാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആണിപ്പോള്‍... നമ്മള്‍ അത് വെറുതെ വായിച്ചു വിടുന്നു...ശേഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കൂടി അത്തരം തെറ്റുകളെ ഹീറോയിസം ആയി ആഘോഷിക്കുന്നു. വേദനാജനകമായ കാര്യം ആണത്.. ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടെങ്കില്‍, അത് സമൂഹത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിക്കു...നമ്മുടെ കുട്ടികളേയും യുവതീയുവാക്കളെയും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കു ചിറക് വിരിച്ചു പറക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കു..അതാവട്ടെ അവരുടെ ലഹരി..ആ ലഹരി അവരില്‍ നിറക്കുകയാവട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും...പക്ഷെ ഈ കാണുന്ന തെറ്റുകളുടെ തഗ് ലൈഫ് ആഘോഷങ്ങള്‍ മനസ്സിടിച്ചു കളയുന്നു.. ഒന്നും ചെയ്യാതെയും പറയാതെയും വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത്..കണ്ണും കാതും തുറക്കാനുള്ള സമയമാണ്...പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ്..

I happened to see a so called, 'glorified thug life' video on quite a few popular media pages, in which the guy found guilty of the possession of drugs, answers back to a question on how's he gonna lead his life post this issue. His response really shook me and made me look into the issues we are facing real time... I don't blame the guy for genuinely letting us know that he will resort to the same drug business because he has to take care of his family and pay the bills of his lawyer . But what really happened here is that the response has been glorified and it is one dirty thing we are doing as a society right now ....Why are we using social media to glorify mistakes ... shouldn't we make a system that helps this man to resort to a normal way of making a living for himself and his family ! What is so 'thug' about it considering the fact, which we all know now, that the drug abuse has reached our door steps. Cases of kids using it in schools have been reported and we are so casually reading about in the newspaper ! What are we doing about it other than using popular media pages to glorify acts such as this.... I genuinely request to Please post inspiring stories that becomes a drug for young men and women .... Motivate them to chase their dream that works like a drug...since these pages and we in general use technology that reaches to people beyond our knowledge, can we then use it for the betterment of the society and not to glorify mistakes..

But what is happening now is totally disappointing..

Something, we as a society need to think and act upon asap..

