ഹോളിവുഡ് ചിത്രം അൺ ചാർട്ടഡ് ഫെബ്രുവരി 18 ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നു. റൂബൻ ഫ്ലെഷർ സംവിധാനം ചെയ്ത അൺചാർട്ടഡ് ആക്ഷൻ-അഡ്വഞ്ചർ ചിത്രമാണ്.

നോട്ടി ഡോഗ് വികസിപ്പിച്ച അതേ പേരിലുള്ള വീഡിയോ ഗെയിം സീരീസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റാഫേ ലീ ജഡ്കിൻസ്, ആർട്ട് മാർകം, മാറ്റ് ഹോളോവേ എന്നിവരുടെ തിരക്കഥയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നഥാൻ ഡ്രേക്കായി ടോം ഹോളണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായ വിക്ടർ സള്ളിവനായി മാർക്ക് വാൾബെർഗും അഭിനയിക്കുന്നു, സോഫിയ അലി, ടാറ്റി ഗബ്രിയേൽ, അന്റോണിയോ ബന്ദേരാസ് എന്നിവർ സഹകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സോണി പിക്ചേഴ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് ഫെബ്രുവരി 18 ന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നു.

