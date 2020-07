മുംബൈ: ബോളിവുഡിന്റെ ബിഗ് ബി അമിതാഭ് ബച്ചന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രാര്‍ഥനയും ആശംസകളുമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും ഉള്‍പ്പടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖകളില്‍ നിന്നുള്ള നിരവധി പേരാണ് അമിതാഭ് വേഗത്തില്‍ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ പ്രാര്‍ഥനയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അമിതാഭ് ബച്ചന് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച വാര്‍ത്തയില്‍ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്നാണ് പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. മുന്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്, അഖിലേഷ് യാദവ്, പ്രിയങ്ക ചതുര്‍വേദി, ക്രിക്കറ്റ് താരം സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍, സുരേഷ് റെയ്‌ന തുടങ്ങി നിരവധി പേര്‍ ബച്ചന്‍ എത്രയും വേഗത്തില്‍ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിച്ചു.

'നിങ്ങള്‍ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ കൈയില്‍ ഒരു വാക്‌സിനുണ്ട്, അതിന്റെ പേര് ബിഗ് വി എന്നാണ്. അത് സ്വയം നിര്‍മിതവും ജൈവികവുമാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില്‍ അത് സ്വാഭാവികമായി വളരുന്നു' മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

We’re all cheering for you. And you have nothing to worry about. There’s a vaccine you possess—it’s code named the Big V—and it’s inbuilt & organic. Grows inside all those like you who are natural fighters. 💪🏼 https://t.co/oCJsiElymp — anand mahindra (@anandmahindra) July 11, 2020

Extremely saddened to hear the news of Shri #AmitabhBachchan Ji testing COVID Positive.

Praying for his strength & speedy recovery. @SrBachchan please get well soon! — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 11, 2020

We all wish and pray for your speedy recovery!

Get well soon @SrBachchan ji ! https://t.co/RX8FrWWDx9 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 11, 2020

Take care Amit ji.



Praying for your good health and quick recovery. 🙏🏼 https://t.co/KRwPQ9RQZT — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 11, 2020

അക്ഷയ് കുമാര്‍, റിതേഷ് ദേശ്മുഖ്, വിവേക് ഒബ്‌റോയ്, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര, പരിനിതീ ചോപ്ര, മനോജ് ബാജ്‌പേയ്, സോനു സൂദ്, സോനം കപൂര്‍ തുടങ്ങി ബോളിവുഡിലെ താരങ്ങളും അമിതാഭിന് പ്രാര്‍ഥനകളും ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തി.

Praying for your speedy recovery Sir. Love and prayers 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 12, 2020

Wishing you both a speedy recovery Amitji and AB... sending you prayers and positive energy...🙏@SrBachchan @juniorbachchan — PRIYANKA (@priyankachopra) July 11, 2020

തനിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യം അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ തന്നെയാണ് ട്വീറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. താനുമായി കഴിഞ്ഞ പത്തുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ എല്ലാവരോടും കോവിഡ് 19 പരിശോധന നടത്താനും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു.

മുംബൈ നാനാവതി ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലുളളത്. കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ജോലിക്കാരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബച്ചന് പിറകെ മകന്‍ അഭിഷേക് ബച്ചനും കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

