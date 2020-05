മുംബെെ: ആദത് സേ മജ്ബൂർ എന്ന ടെലിവിഷൻ ഷോയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നടൻ മൻമീത് ​ഗ്രെവാൾ (52) ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. നവി മുംബെെയിലെ വീട്ടിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി 9 30 നാണ് മൻമീതിനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മൻമീത് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലായിരുന്നു. പ്രതിഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് മുടങ്ങി. വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനിടെയാണ് കൊറണ ഭീതിയെ തുടർന്ന് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതോടെ നടൻ കടുത്ത വിഷാദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ഭാര്യ രവീന്ദ്ര കൗർ പറയുന്നു.

രവീന്ദ്ര കൗർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണ് മൻമീത് കിടപ്പു മുറിയേക്ക് പോയി. അനക്കമൊന്നും ഇല്ലാതായപ്പോൾ അവർ മുറിയേക്ക് ചെന്നു. കണ്ടത് മൻപ്രീത് മരിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ്. ഉടനെ സമീപവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൻമീതും രവീന്ദ്ര കൗറും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

Content Highlights: TV actor Manmeet Grewal commits suicide, Financial Crisis during Lock down