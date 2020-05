അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ പുതിയ ട്വീറ്റിനെതിരെ വന്‍ വിമര്‍ശനം. ട്വിറ്ററില്‍ സജീവമായ ബച്ചന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഫോര്‍വേഡ് സന്ദേശത്തിനെതിരെയാണ് ട്വിറ്റര്‍ ലോകം ഇളകിയിരിക്കുന്നത്.

ഓരോരുത്തരും ജനിച്ച ദിവസവും ജനിച്ച വര്‍ഷവും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയാല്‍ 2020 എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നും ഇതൊന്നു ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ എന്നതായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ലെന്നും ബച്ചന്‍ ഇപ്പോഴാണോ അറിഞ്ഞേയെന്നും ആളുകള്‍ ചോദിക്കുന്നു. കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു ഫോര്‍വേഡ് സന്ദേശം ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനാണ് ബിഗ്ബിയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള പുതിയ വിമര്‍ശനം.

ബച്ചനെതിരെ ട്രോളുകളുമായും നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ബച്ചന്റെ ഫോണില്‍ നിന്നും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഒഴിവാക്കൂവെന്ന് അഭിഷേകിനോട് ചിലര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടറെ കാണിക്കാറായെന്ന് വേറെ ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ബിഗ്ബി എന്തിനാണ് ഇത്ര മദ്യം കഴിക്കുന്നതെന്നും ട്രോള്‍ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്.

