ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും സക്‌സസ്​ഫുള്ളായ യുവനടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ടോവിനോ തോമസ്. ചെയ്യുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പ്രേക്ഷകപ്രീതിയിലും കളക്ഷനിലും മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ തന്റെ ജീവിതത്തിലും കയ്യില്‍ പണമില്ലാതിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് തുറന്ന് പറയുകയാണ് താരം. ക്ലബ് എഫ് എമ്മിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ RJ ശിഖയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ടോവിനോ അക്കാലം ഓര്‍ത്തെടുത്തത്. കുടുംബവും സൗഹൃദങ്ങളുമാണ് അക്കാലത്ത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജോലി എത്രയും വേഗം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും പാഷനെ പിന്തുടരണമെന്നും ഉപദേശിച്ച ചേച്ചിയും ജോലിയില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ച ചേട്ടനുമൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ടോവിനോയുടെ വിജയങ്ങളുടെ പിന്നില്‍. ചേട്ടന്റെ വിവാഹസമയത്ത് പണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു സിനിമ ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവവും ടോവിനോ പറഞ്ഞു. എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീന്‍ എന്ന സിനിമയുടെ അഡ്വാന്‍സ് ആണ് അന്ന് ടോവിനോയെ രക്ഷിച്ചത്.

'എന്റെ കല്യാണത്തിന് രണ്ടു മാസം മുന്‍പായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ കല്യാണം. എന്റെ കയ്യില്‍ പത്ത് പൈസയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് സിനിമകള്‍ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ ചേട്ടന് ഞാന്‍ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തു. കല്യാണത്തിനും മനസമ്മതത്തിനുമുള്ള സ്യൂട്ട് ഞാന്‍ വാങ്ങിനല്‍കും. അതായിരുന്നു എന്റെ വാദ്ഗാനം. അങ്ങനെ കല്യാണ തിയ്യതി അടുത്തു വന്നു. എന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കില്‍ നൂറ് രൂപ പോലും തികച്ചെടുക്കാനില്ലായിരുന്നു. ചേട്ടനോട് പോലും ഞാന്‍ അത് പറഞ്ഞില്ല. 10000 രൂപയെങ്കിലും സ്യൂട്ടിന് ചെലവാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ട് 'നയാപൈസയില്ല കയ്യില്‍ നയാ പൈസയില്ല' അതായിരുന്നു എന്റെ റിങ് ടോണ്‍. ദാരിദ്ര്യം സ്വയം അംഗീകരിച്ച് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീന്റെ അഡ്വാന്‍സ് ലഭിക്കുകയും റിങ് ടോണ്‍ ഹാപ്പി ടോണാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വാക്കു പാലിക്കാന്‍ പറ്റി'- ടൊവിനോ പറഞ്ഞു.

