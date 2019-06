സിനിമയിലെത്തണമെന്നും ഒരു നല്ല നടനായി അറിയപ്പെടണമെന്നുമുള്ള ഏറെ കാലത്തെ അഭിലാഷം നിറവേറ്റിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ടൊവിനോ തോമസ്. വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദം ടൊവിനോയ്ക്കു ചുറ്റമുണ്ട്‌. സ്‌നേഹത്തോടെ ഇച്ചായാ എന്നാണ് ആരാധകര്‍ വിളിക്കുന്നത്. ആ വിളി തനിക്കത്ര പരിചയമില്ലെന്നും ടൊവിനോ എന്നാക്കണമെന്നുമാണ് ടൊവിനോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സംവിധായകന്‍ സലീം അഹമ്മദിനൊപ്പം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് ടൊവിനോ ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.

'ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിലോ, അങ്ങനെ എന്തിലെങ്കിലും തീവ്രമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാന്‍.' ടൊവിനോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. 'ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇച്ചായന്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അതു വേണോ എന്നാണ്. സിനിമയില്‍ വരുന്നതിനു മുമ്പോ അല്ലെങ്കില്‍ കുറച്ചു നാളുകള്‍ക്കു മുമ്പോ ഈ വിളി കേട്ടിട്ടില്ല. തൃശൂരിലെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ പോലും ചേട്ടാ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ആ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് എന്നെ കാണുന്നതിനോട് ചെറിയ വിയോജിപ്പുണ്ട്.

ഇച്ചായന്‍ എന്നു എന്നെ വിളിക്കുമ്പോള്‍ അതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത വിളിയാണ്. അത് ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണെങ്കില്‍ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ മുസ്ലിമായാല്‍ ഇക്കയെന്നും ഹിന്ദുവായാല്‍ ഏട്ടനെന്നും ക്രിസ്ത്യാനിയായാല്‍ ഇച്ചായനെന്നും വിളിക്കുന്ന രീതിയോട് എനിക്കു താത്പര്യമില്ല. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്നെ എന്റെ പേര് വിളിക്കാം. ടൊവിനോ എന്നു വിളിക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ ടൊവി എന്നും വിളിക്കാം. ചെറുപ്പത്തില്‍ നമ്മള്‍ മമ്മൂക്ക, ലാലേട്ടന്‍ എന്നൊന്നുമല്ല, മോഹന്‍ലാലിന്റെ പടം, മമ്മൂട്ടിയുടെ പടം എന്നുതന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത്. അവര്‍ വേറൊരു ലോകത്തുള്ളവരെ പോലെയാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അടുപ്പം തോന്നുമ്പോഴാണ് ഇക്ക, ഏട്ടന്‍ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇച്ചായന്‍ എന്നുള്ള വിളി എനിക്കത്ര കേട്ടു പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്.. ഇപ്പോള്‍ പരിചയിച്ചു വരുന്നേയുള്ളൂ. വര്‍ഗീയതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്ല ആ വിളിയെങ്കില്‍ സന്തോഷമേയുള്ളൂ.' ടൊവിനോ തോമസ് പറഞ്ഞു.

ആന്‍ഡ് ദ ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ് ടു എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഇസഹാക്ക് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ടൊവിനോ തോമസ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ആ കഥാപാത്രത്തെ നൂറുശതമാനവും മനസിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ടൊവിനോയെന്ന് സംവിധായകന്‍ സലീം അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. 'ഇസഹാക്ക് വന്ന വഴികളിലൂടെ തന്നെയാണ് ടൊവിനോ വന്നിട്ടുള്ളത്. കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ സഹിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളയാള്‍ തന്നെയാണ്. സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് താന്‍ സിനിമയെ അത്രയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണെന്നും ടൊവിനോ പറഞ്ഞു. 'എവിടെയാണോ ഞാന്‍ വരണമെന്നാഗ്രഹിച്ചത് അവിടെത്തന്നെയാണ് എത്തിനില്‍ക്കുന്നത്. എന്റെ സ്വപ്‌നമാണ് ഞാനിപ്പോള്‍ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.' ടൊവിനോ പറഞ്ഞു.

