ആവേശത്തോടെ ക്രിസ്മസ് പാപ്പയുടെ പിന്നാലെ ആര്‍ത്തുവിളിച്ച് പാര്‍വതി, ഭാര്യ ലിഡിയക്കൊപ്പം മകള്‍ ഇസയെ കൈയിലെടുത്ത് താലോലിച്ച് ക്രിസ്​മസ് ആഘോഷക്കാഴ്ച്ചകള്‍ കാണിച്ച് ടൊവിനോ. അവർക്കൊപ്പം ആവേശലഹരിയിൽ 'ഉയരെ'യുടെ പിന്നിലെ വലിയ കൂട്ടായ്മയും.

പാര്‍വതി, ടൊവിനോ, ആസിഫ് അലി എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഉയരെ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ സെറ്റില്‍ വച്ചായിരുന്നു ടോവിനോയുടെയും പാർവതിയുടെയും മറ്റും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം. ആഘോഷങ്ങളുടെ വീഡിയോ ടൊവിനോയാണ് തന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്​സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.

ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കൈയടിച്ച് ചുവടുവച്ച് പാർവതി ഇടയ്ക്ക് ക്രിസ്മസ് പാപ്പയായി വേഷമിട്ട ആളാരാണെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയില്‍ മുഖം മൂടി പൊക്കി നോക്കുന്നുമുണ്ട്. ഒടുവില്‍ ആരെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള രസകരമായ പ്രതികരണവും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

എസ് ക്യൂബിന്റെ ബാനറില്‍ ഷെബുന, ഷെഗ്‌ന, ഷെര്‍ഗ എന്നിവർ ചേർന്നു നിര്‍മിക്കുന്ന 'ഉയരെ' സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നവാഗതനായ മനു അശോകനാണ്. സിദ്ദിഖ്, പ്രതാപ് പോത്തന്‍, പ്രേംപ്രകാശ്, ഭഗത് മാന്വല്‍, ഇര്‍ഷാദ്, അനില്‍ മുരളി, അനാര്‍ക്കലി മരിക്കാര്‍ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങള്‍. ബോബി-സഞ്ജയ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.

ഗോപിസുന്ദറാണ് സംഗീതം. ഗാനരചന റഫീഖ് അഹമ്മദും ഷോബിയും. മുകേഷ് മുരളീധരനാണ് ഛായാഗ്രഹണം. കൊച്ചി, മുംബൈ, ആഗ്ര എന്നിവിടങ്ങളാണ് പ്രധാന ലൊക്കഷന്‍.

മറ്റ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍: എഡിറ്റിങ്: മഹേഷ് നാരായണന്‍, വസ്ത്രാലങ്കാരം: ശ്രേയ അരവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍: സജി സി ജോസ്, പി.ആര്‍.ഒ: വാഴൂര്‍ ജോസ്.



