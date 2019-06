നിപ ബോധവല്‍ക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിന് താഴെ വിമര്‍ശനവുമായെത്തിയ ഒരാള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി ടൊവിനോ തോമസ്. സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും നിപ പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മമ്മൂട്ടി, മോഹന്‍ലാല്‍ തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്‍ നിപ ബോധവല്‍ക്കരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.

നിപ വൈറസ് ഉള്ളില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ടൊവിനോ ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്. ഇത് ആഷിക് അബു സംവിധാനം ചെയ്ത വൈറസ് എന്ന സിനിമയുടെ പ്രചരണമാണെന്ന് ഒരാള്‍ കുറിച്ചു. 'നിങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പരസ്യമുണ്ടാക്കരുത്' എന്നായിരുന്നു കമന്റ്.

'നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം നിരാശയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ ദയവായി സിനിമ കാണരുത്'- ടൊവിനോ കുറിച്ചു. ടൊവിനോയെ പിന്തുണച്ച് ഒട്ടനവധിയാളുകള്‍ പോസ്റ്റില്‍ കമന്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കേരളത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ നിപ അതിജീവനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് വൈറസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റിമ കല്ലിങ്കല്‍, പാര്‍വതി, രേവതി, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, ടൊവിനോ തോമസ്, സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍, ആസിഫ് അലി, രമ്യ നമ്പീശന്‍, ജോജു, റഹ്മാന്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാനവേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നത്. ജൂണ്‍ 7 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

Content Highlights: tovino thomas nipa awareness post, actor befitting reply to a man who accused this is the ad of virus movie