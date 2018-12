മലയാള സിനിമയിലെ മുന്‍നിര താരങ്ങളിലൊരാളാണ് ടൊവിനോ തോമസ്. പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരമിപ്പോള്‍ സംവിധായകനാവുകയാണ്. യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിതത്തിലല്ല സിനിമയിലാണെന്നു മാത്രം. സലീം അഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ആന്‍ഡ് ദി ഓസ്‌ക്കാര്‍ ഗോസ് ടു' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ടൊവിനോ സംവിധായകന്റെ വേഷത്തിലെത്തുന്നത്

'ആദാമിന്റെ അബു' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ദേശീയ അവാര്‍ഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ സലീം അഹമ്മദിന്റെ നാലാമത്തെ സിനിമയാണ് 'ആന്‍ഡ് ദി ഓസ്‌ക്കാര്‍ ഗോസ് ടു'. ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്നത് സലീം അഹമ്മദ് തന്നെയാണ്.

മധു അമ്പാട്ടാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിജിബാലാണ് സംഗീത സംവിധാനം. അനുസിത്താര, മാലാ പാര്‍വതി,സിദ്ധിഖ്, സലീം കുമാര്‍, ലാല്‍, അപ്പാനി ശരത്ത്, ഹരീഷ് കണാരന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ലോസ് ആഞ്ചല്‍സ്, കാനഡ,ബോംബെ, ചെന്നൈ,തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി, കണ്ണൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങ്.

Content Highlights: Tovino thomas, salim ahamad, And The Oscar Goes to, Malayalam movie, anu sithara, adhaminte makan abu