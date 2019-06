ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി സലീം അഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആന്‍ഡ് ദി ഓസ്‌ക്കര്‍ ഗോസ് ടു എന്ന ചിത്രം തീയേറ്ററുകളിലേക്കെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തില്‍ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ടൊവിനോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ട് ഉറങ്ങുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമാപ്രേമികള്‍ക്കുമായി ചിത്രം സമര്‍പ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ടൊവിനോ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി സിനിമാ ജീവിതം ആരംഭിച്ച തനിക്ക് ഓസ്‌ക്കറിന്റെ റിലീസ് സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമാണ്, തിരശ്ശീലയിലെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകനായി എത്താന്‍ സാധിച്ചത്... ടൊവിനോ പറയുന്നു.

ടൊവിനോയുടെ കുറിപ്പ്

സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ട് ഉറങ്ങുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമാപ്രേമികള്‍ക്കും വേണ്ടി നാളെ ഞങ്ങള്‍ ഈ സിനിമ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു! ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി സിനിമാജീവിതം ആരംഭിച്ച എനിക്ക് നാളത്തെ ദിവസം ഒരു വിധത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമാണ്. തിരശീലയിലെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകന്‍ ആവുക എന്നത്.

ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള, ആദ്യ ചിത്രം കൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയ പുരസ്‌കാരവും അന്തര്‍ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങളും സ്വന്തമാക്കിയ, ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യല്‍ ഓസ്‌കാര്‍ എന്‍ട്രി നേടിയ ഒരു സംവിധായകന്റെ സിനിമയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥാംശമുള്ള നായക കഥാപാത്രം ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചത് മറ്റൊരു മഹാഭാഗ്യമായി ഞാന്‍ കരുതുന്നു ! സലീമിക്ക, നന്ദി

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച ക്യാമറാമാന്മാരില്‍ ഒരാള്‍ ആയ മധു അമ്പാട്ട് സര്‍ , ഓസ്‌കാര്‍ ജേതാവ് റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി, നാഷണല്‍ അവാര്‍ഡ് ജേതാക്കളായ സലീമേട്ടന്‍, ലാലേട്ടന്‍ , ഞാന്‍ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ശ്രീനിയേട്ടന്‍, സിദ്ദിഖ് ഇക്ക, കുട്ടേട്ടന്‍ (വിജയരാഘവന്‍) , സറീന വഹാബ്, പ്രകാശേട്ടന്‍ , അനു സിതാര , നിക്കി ഹുള്‍സോക്കി, ശരത് അപ്പാനി, ദിനേഷ് പ്രഭാകര്‍, മാല പാര്‍വതി, കവിത നായര്‍ തുടങ്ങിയ അഭിനേതാക്കളോടൊപ്പവും വിജയ്ശങ്കര്‍(എഡിറ്റര്‍) ബിജിപാല്‍(സംഗീതം), രഞ്ജിത് അമ്പാടി (ചമയം), മഷര്‍ ഹംസ (വസ്ത്രാലങ്കാരം), സന്തോഷ് രാമന്‍, ബെന്നി കട്ടപ്പന തുടങ്ങിയ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരോടുമൊപ്പം ഈ സിനിമയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനായതും ഒരുപാട് സന്തോഷം ! ഈ സിനിമയില്‍ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള എന്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു . നാളെ മുതല്‍ ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമ നിങ്ങളുടേതുകൂടിയാണ് ?? അപ്പൊ നാളെ തിയ്യറ്ററില്‍ കാണാം ??

പ്രതീക്ഷയോടെ , സ്നേഹപൂര്‍വം- ടൊവിനോ

