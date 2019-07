ടൊവിനോ തോമസ് പോലീസുകാരനായെത്തുന്ന ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലറാണ് കല്‍ക്കി. കല്‍ക്കിയ്ക്കു വേണ്ടി വന്‍ മേക്ക് ഓവറാണ് ടൊവിനോ നടത്തുന്നത്. മസില്‍മാനാകാന്‍ ജിമ്മില്‍ കഷ്ടപ്പെട്ട് വര്‍ക്ക് ഔട്ട് നടത്തുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലാകുന്നത്.

അതികഠിനമായ ജോലികളാണ് ട്രെയിനര്‍ ടൊവിയെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രമാകാന്‍ നൂറു ശതമാനം സമര്‍പ്പിക്കുന്ന നടന്‍ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന വീഡിയോ ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.വില്ലന്‍ കഥാപാത്രമാകുന്ന ശിവ്ജിത്തും മസില്‍ പെരുപ്പിക്കാനുള്ള വര്‍ക്ക് ഔട്ടില്‍ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

നവാഗതനായ പ്രവീണ്‍ പ്രഭാരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ലിറ്റില്‍ ബിഗ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ സുവിന്‍.കെ.വര്‍ക്കിയും പ്രശോഭ് കൃഷ്ണയും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. സംവിധായകന്‍ പ്രവീണും സജിന്‍ സുജാതനും ചേര്‍ന്നാണ് 'കല്‍ക്കി'ക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.

