മിഷന്‍ ഇംപോസിബിള്‍ 7 ന്റെ സെറ്റില്‍ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘിച്ച സഹപ്രവര്‍ത്തകനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ടോം ക്രൂയിസിന്റെ ഓഡിയോ വൈറലാകുന്നു. വളരെ ക്ഷുഭിതനായാണ് ടോം ക്രൂയിസ് സംസാരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് പകര്‍ന്നാല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി വീണ്ടും മൊത്തമായി അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടിവരുമെന്നും പറയുന്നു.

Tom Cruise went ballistic on the Mission: Impossible 7 crew for breaking COVID protocols...pic.twitter.com/WbIpVlja7w