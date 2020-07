അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ ജീവിതം സിനിമയാവുകയാണ്. വിജയ് ശേഖർ ഗുപ്ത നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ടിക് ടോക്കിലൂടെ പ്രശസ്തനായ സച്ചിൻ തിവാരി നായകനാകും. ആത്മഹത്യയോ കൊലപാതകമോ? (SUICIDE OR MURDER) എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കും. മുംബൈ, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ചിത്രീകരണം. ഈ വർഷം ക്രിസ്തുമസോടെയാണ് റിലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രം സുശാന്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ ബയോപിക് ആയിരിക്കില്ലെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. സിനിമാപാരമ്പര്യമില്ലാതെ സിനിമയിലെത്തുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾ ചിത്രം തുറന്നുകാട്ടും. ബോളിവുഡിലെ അറിയാക്കഥകൾ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടു വരുന്ന ചിത്രമായിരിക്കുമിതെന്നും നിർമ്മാതാവ് വിജയ് ശേഖർ ഗുപ്ത അറിയിച്ചു. മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെയും അഭിനേതാക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വഴിയെ പുറത്തുവിടും.

