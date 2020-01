പോപ്പ് ഇതിഹാസം മൈക്കിള്‍ ജാക്‌സണെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന മെയ് വഴക്കം, നൃത്ത ചുവടുകള്‍. യുവരാജ് സിംഗ് എന്ന മിടുക്കന്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ കത്തിക്കയറിയത് വളരെ പെട്ടന്നായിരുന്നു. യുവരാജ് സിംഗിന്റെ വീഡിയോ നടന്‍ ഹൃത്വിക് റോഷന്‍ പങ്കുവച്ചതോടെ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ യുവരാജിന് ആരാധകരായി. ബാബാ ജാക്‌സണ്‍ എന്ന ഓമനപ്പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ടിക് ടോക്കില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്.

ജോധ് പൂരിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് യുവരാജ്. മൈക്കിള്‍ ജാക്‌സന്റെ ആരാധകനായ യുവരാജ് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. നൃത്തം ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചിട്ടില്ല. താന്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന വീഡിയോക്ക് ഇത്രയും സ്വീകരണം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കല്‍ പോലും കരുതിയില്ലെന്ന് യുവരാജ് പറയുന്നു.

ടിക്ക് ടോക്കില്‍ വീഡിയോ പോസ്റ്റു ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് അധികം പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഞാന്‍ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ എന്റെ ജോലി തുടര്‍ന്നു. പതിയെ എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഞാന്‍ നൃത്തം കൂടുതല്‍ നന്നാക്കാന്‍ ഞാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്റെ വീട്ടില്‍ കണ്ണാടിയില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഞാന്‍ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പോരായ്മകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല. നിഴല്‍ നോക്കിയാണ് ഞാന്‍ പഠിച്ചിരുന്നത്.

Smoothest airwalker I have seen. Who is this man ? https://t.co/HojQdJowMD