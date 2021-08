യുവതാരം ടൈഗര്‍ ഷ്‌റോഫിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ ഗണപത് ഡിസംബറില്‍ തീയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ആക്ഷന് പ്രധാന്യം നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ചിത്രം ഡിസംബര്‍ 23 നാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുക.

ക്വീന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വികാസ് ബാല്‍ ആണ് ഗണപതിന്റെ സംവിധായകന്‍. കൃതി സാനോണാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. പൂജ എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റിന്റെ ബാനറില്‍ ജാക്കി ഭാഗ്നാനി, ദീപ്ശിഖ ദേശ്മുഖ്, വികാസ് ബാല്‍, വസു ഭാഗ്നാനി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ട്വീറ്ററിലൂടെ ജാക്കി ഷ്‌റോഫ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

