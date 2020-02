വിശാല്‍ പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം 'തുപ്പറിവാളന്‍ 2' വില്‍ നിന്ന് സംവിധായകന്‍ മിഷ്‌കിന്‍ പുറത്തായി. ചിത്രത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം വിശാല്‍ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യും. വിശാല്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

വിശാലിനെ നായകനാക്കി മിഷ്‌കിന്‍ 2017ല്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത തുപ്പറിവാളന്‍ എന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് തുപ്പറിവാളന്‍ 2. കനിയന്‍ പൂങ്കുണ്ട്രന്‍ എന്ന കുറ്റാന്വേഷകനെയാണ് വിശാല്‍ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രസന്ന, അനു ഇമ്മാനുവേല്‍, ആന്‍ഡ്രിയ ജെറമിയ, വിനയ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങള്‍.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങളായി ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് യുകെയില്‍ പുരോഗമിച്ചുവരികയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സിനിമയുടെ ബജറ്റിനെ ചൊല്ലി വിശാലും മിഷ്‌കിനും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് മിഷ്‌കിന്‍ സിനിമയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി. സിനിമ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ 40 കോടി രൂപ കൂടി വേണമെന്ന് മിഷ്‌കിന്‍ പറഞ്ഞുവെന്നും അത് വിശാല്‍ വിസമ്മതിച്ചുവെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

സംഭവത്തില്‍ മിഷ്‌കിന്‍ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. 40 കോടിയല്ല 400 കോടിയാണ് താന്‍ ചോദിച്ചതെന്ന് മിഷ്‌കിന്‍ പരിഹാസ രൂപേണ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Thupparivaalan 2, Mysskin opted out of second part, Vishal Movie, Controversy