സിനിമ മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തമിള്‍ റോക്കേഴ്സ്. സിനിമ ഇറങ്ങി മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ വ്യാജ പ്രിന്റ് ഈ സൈറ്റില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പതിവാണ്. ബോളിവുഡ് ചിത്രം തഗ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാനും തമിള്‍ റോക്കേഴ്സ് വഴി ചോര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രം ഇറങ്ങി വളരെ കുറച്ചു മണിക്കൂറുകള്‍ക്കം തന്നെ ഈ ചിത്രം ഇന്‍ര്‍നെറ്റില്‍ പ്രചരിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചു.

ഇതിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിനിമ പ്രേമികള്‍ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്ത വിജയ് ചിത്രം സര്‍ക്കാരും തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് വഴി ചോര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ പിടികൂടാന്‍ ശക്തമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

അമിതാബ് ബച്ചന്‍ ആമിര്‍ ഖാന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തഗ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാന്‍ യഷ് രാജ് ഫിലീംസാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. വിജയ് കൃഷ്ണ ആചാര്യയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

