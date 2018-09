ഏവരും കാത്തിരുന്ന തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാനിലെ ആമിര്‍ ഖാന്റെ പോസ്റ്റര്‍ എത്തി. ഇന്നു രാവിലെ യഷ് രാജ് ഫിലിംസാണ് ആമിര്‍ഖാന്റെ മോഷന്‍ പോസ്റ്റര്‍ റിലിസ് ചെയ്തത്.

കൈയില്‍ മദ്യക്കുപ്പിയുമായി കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആമിര്‍ഖാന്‍ ഫോട്ടോയാണ് പോസ്റ്ററില്‍. ഫിരംഗി എന്നാണ് ആമിര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. കടല്‍ കൊള്ളക്കാരന്റെ വേഷവിധാനങ്ങളോടെയാണ് ആമിറിന്റെ പുതിയ അവതാരം.

ദ പൈറേറ്റസ് ഓഫ് കരീബിയന്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ജോണി ഡെപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച ജാക്ക് സ്പാരോ എന്ന കഥാപാത്രത്തോട് സാദ്യശ്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആമിറിന്റെ രൂപം

തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാന്റെ അഞ്ചാമത്തെ മോഷന്‍ പോസ്റ്ററാണിത്. ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ അമിതാബ് ബച്ചന്‍, കത്രീന കൈഫ്, ഫാത്തിമ സന ഷെയ്ഖ്, ജോണ്‍ ക്ലീവ് എന്നിവരുടെ മോഷന്‍ പോസ്റ്ററുകളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. വിജയി കൃഷ്ണ ആചാരിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍. ആക്ഷന്‍ അഡ്വഞ്ചര്‍ ചിത്രമായ തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാന്‍ നവംബര്‍ 8നാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുക.

