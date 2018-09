ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടിയ നടിയാണ് ഫാത്തിമ സന ഷേയ്ക്ക്. ദംഗലിലെ ഗീത ഫോഗട്ടിന്റെ വേഷം തുടക്കക്കാരി എന്ന രീതിയില്‍ ഫാത്തിമയ്ക്ക് വന്‍ ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു. പുതിയ സിനിമയായ 'തഗ്‌സ്‌ ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാനിലൂടെ' ശക്തമായ കഥാപാത്രവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ. സഫീറ എന്നാണ് ഫാത്തിമ സിനിമയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്.

ചിത്രത്തിലെ ഫാത്തിമയുടെ കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കാരക്ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. വില്ലേന്തി നില്‍കുന്ന ഫാത്തിമയാണ് പോസ്റ്ററില്‍. ബോള്‍ഡ് ലുക്കിലാണ് ഫാത്തിമ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

'തഗ്‌സ്‌ ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാ'ന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരക്ടര്‍ പോസറ്ററാണിത്. ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റര്‍ അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റേതായിരുന്നു.

ആമിര്‍ ഖാന്റെ ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമയായ 'തഗ്‌സ്‌ ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാന്‍' പിരീയഡ് ഡ്രാമയാണ്. ബോളിവുഡിലെ തന്ന എറ്റവും വലിയ ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമകളില്‍ ഒന്നാണ് ഇത്‌. ദംഗലിനു ശേഷം ഫാത്തിമ ആമിറിനൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ചിത്രത്തിനുണ്ട്‌

സിനിമയക്ക് വേണ്ടി ആയുധ പരിശിലനവും ഫാത്തിമ നേടിയിരുന്നു. റിലയിലിസ്റ്റിക്ക് സിനിമയായ ദംഗലില്‍ നിന്ന്‌ പീരിയഡ് ഡ്രാമയായ 'തഗ്‌സ്‌ ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാന്‍' വേറൊരു അനുഭവം നല്‍കുന്നു എന്നാണ് ഫാത്തിമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

വിജയ കൃഷ്ണ ആചാര്യ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ആമിര്‍ ഖാന്‍, അമിതാബ് ബച്ചന്‍, കത്രീന കൈഫ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2018 നവംബര്‍ ന് ചിത്രം തിയ്യേറ്ററുകളിലെത്തും.

