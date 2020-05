ഓസ്‌കാറില്‍ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്ത ജോജോ റാബിറ്റ്, സൂപ്പര്‍ഹീറോ സീരിസില്‍പ്പെട്ട തോര്‍: റഗ്നറോക്ക് എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനായ തൈക വൈറ്റിറ്റിയാണ് സ്റ്റാര്‍ വാര്‍സിന്റെ പുതിയ ഭാഗം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നത്. സ്റ്റാര്‍ വാര്‍സിന്റെ സീസണ്‍ ഫിനാലെ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദ് മണ്ഡലോറിയന്‍ സംവിധാനം ചെയ്തതും ഇദ്ദേഹമാണ്.

കുറച്ചു നാളുകളായി പുതിയ ഭാഗവും വൈറ്റിറ്റി തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന രീതിയിള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പരന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വാള്‍ട്ട് ഡിസ്‌നി കമ്പനി ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വൈറ്റിറ്റിയും ക്രിസ്റ്റി വില്‍സണ്‍ കേയിന്‍സുമായി ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തേക്കുറിച്ച്‌ പറഞ്ഞ സിനിമയായ 1917-ന്റെ സഹതിരകഥാകൃത്താണ് ക്രിസ്റ്റി വില്‍സണ്‍. ഇരുവരും പോയവര്‍ഷത്തെ അക്കാദമി അവാര്‍ഡിലെ മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിന് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ്. ക്രിസ്റ്റി 1917-ന്റെയും വൈറ്റിറ്റി ജോജോ റാബിറ്റിനും. നാസി ആക്ഷേപഹാസ്യമായ ജോജോ റാബിറ്റിന്റെ തിരക്കഥയ്ക്ക് വൈറ്റിറ്റി പുരസ്‌കാരജേതാവായി.

Incoming news from a galaxy far, far away….



