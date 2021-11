കൊച്ചി: ഒ.ടി.ടി. വിവാദത്തിനിടെ കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം വീണ്ടും തുറന്ന തിയേറ്ററുകളിലെ റിലീസ് ശ്രമങ്ങള്‍ 'ക്ലൈമാക്സി'ലേക്ക്. മോഹന്‍ലാലിന്റെ ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമ 'കുഞ്ഞാലി മരക്കാര്‍- അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം' ഒ.ടി.ടി.യിലേക്കെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതോടെ അവശേഷിച്ച സാധ്യതകള്‍ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് തിയേറ്റര്‍ ഉടമകളുടെ സംഘടനായ 'ഫിയോക്' ശ്രമിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെ 'കുറുപ്പ്' റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ താരങ്ങള്‍ക്കും അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുമൊപ്പം 'ഫിയോക്' ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു. സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റും ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയും സമ്മേളനത്തില്‍ സിനിമയുടെ പ്രദര്‍ശനത്തിനു വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.

സിനിമയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകം ആഘോഷപരിപാടികള്‍ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തുമെന്നും ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

