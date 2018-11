1994ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ അനിമേഷന്‍ ചിത്രം ലയണ്‍ കിങ്ങ് പുതിയ രൂപത്തിലെത്തുകയാണ് ഹോളിവുഡില്‍. ജോണ്‍ ഫവ്രോ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ യൂ ട്യൂബില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ്ങാണ്. ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്നു എന്നാണ് പഴയ ലയണ്‍ കിങ്ങിന്റെ ആരാധകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

2016ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ജംഗിള്‍ ബുക്കിന്റെ വിജയത്തിനുശേഷം സംവിധായകന്‍ ജോണ്‍ ഫവ്രോയുടെ പുതിയ ചിത്രമാണ് വാള്‍ട്ട് ഡിസ്‌നിയുടെ ദ ലയണ്‍ കിങ്. ഹാന്‍സ് ഹിമ്മറാണ് പശ്ചാത്തല സംഗീതം. ടിം റൈസ്, എല്‍ടണ്‍ ജോണ്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഗാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ സിംബയ്ക്ക് ശബ്ദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നടന്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ഗ്ലോവറാണ്.

ട്രെയിലറില്‍ കുഞ്ഞു സിംബയെ നെറ്റിയില്‍ കുറി വരച്ച് ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രമായ ബബൂണ്‍ റഫീഖി മറ്റു മൃഗങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ അനിമേഷന്‍ ചിത്രത്തിലും സമാനമായ രംഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ രംഗങ്ങള്‍ ബാഹുബലി-ദ കണ്‍ക്ലൂഷനെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നെന്ന് തുടങ്ങിയ ചില രസികന്‍ കമന്റുകളുമായും ടീസറിനു പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്.

