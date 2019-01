മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ദ ആക്‌സിഡന്റല്‍ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തു വിട്ടതു മുതല്‍ വിവാദവും കത്തിനിൽക്കുകയാണ്. വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ യൂട്യൂബില്‍ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി. കോൺഗ്രസിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് യൂട്യൂബ് ട്രെയിലർ മുക്കിയെന്നാണ് ചിലരുടെ ആരോപണം.

എന്നാല്‍, ട്രെയിലര്‍ എവിടെയും പോയില്ലെന്നും അത് യൂ ട്യൂബില്‍ തന്നെ കിടപ്പുണ്ടെന്നും അത് പരമാവധി പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിൽ മൻമോഹൻസിങ്ങാവുന്ന നടൻ അനുപം ഖേർ. ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്രെയിലറിന്റെ ലിങ്ക് കൂടി പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ടാണ് അനുപം ഖേറിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ദ ആക്‌സിഡന്റല്‍ പ്രൈം മിനിസ്റ്റര്‍ ഔദ്യോഗിക ട്രെയിലര്‍ എന്ന് യൂ ട്യൂബില്‍ തിരഞ്ഞാല്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നതാണ് വിഷയം. ട്രെയിലറിനു പകരം ചിത്രത്തില്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങായി വേഷമിടുന്ന അനുപം ഖേറുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങളാണ് യൂ ട്യൂബ് കാണിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബ് അത് മനഃപൂര്‍വം ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ആളുകളുടെ സംശയം. ട്രെയിലര്‍ എവിടെപ്പോയി എന്ന സിനിമാ ആരാധകരുടെ സംശയത്തിന് മറുപടിയുമായാണ് അനുപം ഖേര്‍ രംഗത്തുവരുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് യൂ ട്യൂബില്‍ ലഭ്യമായിരുന്നു. ട്രെൻഡിങ് ചാര്‍ട്ടില്‍ അമ്പതാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒളിപ്പിച്ച ട്രെയിലര്‍ പുറത്തു കൊണ്ടു വരണമെന്ന് യൂട്യൂബിനോടുള്ള അപേക്ഷയായാണ് അനുപമിന്റെ ട്വീറ്റ്.

2014ലെ ലോക്​സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അരങ്ങേറിയ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളുടെ ഇരയാണ് മന്‍മോഹന്‍ സിങ് എന്നുള്ള സൂചന നല്‍കുന്നു എന്ന പേരിലാണ് ട്രെയിലറിനെതിരേ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്തുവന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഡോ. മന്‍മോഹന്‍ സിങിന്റെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന സഞ്ജയ് ബാരു രചിച്ച പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും റിലീസിന് മുമ്പ് പ്രത്യേക പ്രദര്‍ശനം നടത്തണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ചിത്രം രാജ്യത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. തങ്ങളുടെ നേതാക്കള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമെന്നും ചിത്രത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ തങ്ങള്‍ മറ്റു വഴികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സത്യജിത് താമ്പേ പാട്ടീല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

സഞ്ജയ് ബാരുവായി അക്ഷയ് ഖന്നയും മന്‍മോഹന്‍ സിങിന്റെ ഭാര്യ ഗുര്‍ഷരണ്‍ കൗര്‍ ആയി ദിവ്യ സേത് ഷായും വേഷമിടുന്ന ചിത്രം ജനുവരി 11ന് റിലീസിനെത്തും.

Content Highlights : The Accidental Prime Minister trailer missing in youtube Anupam Kher's tweet, new Bollywood film