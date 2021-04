കൊച്ചി :93ാമത് ഓസ്‌ക്കാര്‍ അവാര്‍ഡ് ദാന ചടങ്ങ് സ്റ്റാര്‍ മൂവീസിലും സ്റ്റാര്‍ വേള്‍ഡിലും തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. ഏപ്രില്‍ 26 ന് ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാവിലെ 5.30നാണ് തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം. തുടര്‍ന്ന് രാത്രി 8.30ന് പുന:സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.

ദി ഫാദര്‍, ജൂദാസ് ആന്റ് ബ്ലാക്ക് മെസീഹ, മാങ്ക്, നൊമാഡ് ലാന്റ്, പ്രോമിസിങ്ങ് യംഗ് വുമന്‍, സൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റല്‍ തുടങ്ങിയ സിനിമകളാണ് നാമനിര്‍ദ്ദേശ പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും വൈറ്റ് ടൈഗര്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

