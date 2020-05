മലയാള സിനിമയും സ്റ്റേജ് ഷോകളും താരസാന്നിധ്യവും അമേരിക്കന്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ച വിജയന്‍ എന്ന സി വിജയന്‍ മേനോനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂ ജേഴ്‌സി സ്‌റ്റേറ്റ് സെനറ്റും അസംബ്ലിയും പ്രമേയം പാസാക്കി. മലയാളിയായ സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റര്‍ വിന്‍ ഗോപാലാണ് ആദരിക്കലിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.

ബെര്‍ഗന്‍ കൗണ്ടിയിലെ ബോറോ പാര്‍ക്കില്‍ താമസിക്കുന്ന വിജയന്‍ 45 വര്‍ഷമായി കലാമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ കലകളും സംസ്‌കാരവും അമേരിക്കയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നതില്‍ കാണിച്ച അര്‍പ്പണബോധത്തിനാണ് ഈ ആദരവ്.

1970ല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ ആയാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ ബെല്‍ അറ്റ്‌ലാന്റിക്കില്‍ എത്തിയത്. ത്രിവേണി ആര്‍ട്ട്‌സ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നല്‍കി, ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സിനിമകള്‍ മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ കലാകാരന്‍മാര്‍ക്ക് അമേരിക്കയില്‍ കഴിവുകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് താര ആര്‍ട്ട്‌സിനും രൂപം കൊടുത്തു. സിനിമാ താരങ്ങള്‍, ഗായകര്‍, നര്‍ത്തകര്‍, എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 400ല്‍പരം സ്റ്റേജ് ഷോകള്‍ അമേരിക്ക, കാനഡ, ബ്രിട്ടന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. മോഹന്‍ലാലും വിജയന്‍ മേനോന് ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.

Content Highlights : Thara Arts Vijayan Menon honoured by The New Jersey Assembly America Mohanlal