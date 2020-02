തപ്സി പന്നു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തപ്പഡ് ചിത്രം വലിയ ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. ഭാര്യയെ അല്ലെങ്കില്‍ ജീവിതപങ്കാളിയെ തല്ലിയാല്‍ നിസ്സാരവല്‍ക്കരിക്കുന്ന പൊതുസമൂഹത്തോടുള്ള ചൂണ്ടുവിരലാണ് അനുഭവ് സിന്‍ഹ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം.

സ്നേഹം അല്ലെങ്കില്‍ ദേഷ്യം ശാരീരിക അതിക്രമത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് കരുതുന്നവര്‍ക്കുള്ള മറുപടിയാണ് അനുഭവ് സിന്‍ഹ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നല്‍കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് തപ്പഡ് വലിയ ചര്‍ച്ചയാകുന്നതും.

തപ്പഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ വിചിത്രമായ ആവശ്യവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് തപ്‌സി. തപ്‌സിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ ഭര്‍ത്താവ് തല്ലുന്നതാണ് ട്രെയ്‌ലറിലുള്ളത്. ഈ ട്രെയ്‌ലര്‍ എല്ലാവരും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തിനെതിരേയുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇതായിരിക്കണമെന്നും തപ്‌സി പറയുന്നു. അതിനായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും ഇതുപോലുള്ള ഉള്ളടക്കമുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും തപ്‌സി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

