കച്ചവടക്കണ്ണുകളില്ലാതെ പ്രളയത്തില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കന്നവര്‍ക്ക് തന്റെ കൈയിലുള്ളതെല്ലാം നല്‍കിയ നൗഷാദിനെ അഭിനന്ദിച്ച് നടന്‍ നിര്‍മാതാവും നടനുമായ തമ്പി ആന്റണി. ബ്രോഡ് വേയില്‍ വഴിയോര കച്ചവടം നടത്തുന്ന മാലിപ്പുറം സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്‍പില്‍ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സഹായം ചോദിച്ച് എത്തിയപ്പോള്‍ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ എല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ കൊടുത്തു വിടുകയായിരുന്നു. നൗഷാദിന് താന്‍ 50,000 രൂപ നല്‍കുമെന്നും തമ്പി ആന്റണി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തമ്പി ആന്റണിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വായിക്കാം

നൗഷാദ്... നൗഷാദ്...

നിങ്ങളുടെ വിശാല മനസ്സിന്

ഏതു കഠിനഹൃദയനും

പ്രചോദനമേകുന്ന

ഹൃദയ വിശാലതക്ക്

സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം

നിങ്ങളുടെ നഷ്ടത്തില്‍ 50000 രൂപ ഞാന്‍ പങ്കിടുന്നു- അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച നടന്‍ രാജേഷ് ശര്‍മയും സംഘവും നിലമ്പൂര്‍, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എറണാകുളം ബ്രോഡ് വേയില്‍ വിഭവ സമാഹരണം നടത്തുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് നൗഷാദിന്റെ അടുക്കലുമെത്തിയത്. തന്റെയൊപ്പം അവരെയും കൂട്ടി പെരുന്നാള്‍ കച്ചവടത്തിനായി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മുഴുവന്‍ വസ്ത്രങ്ങളും നൗഷാദ് ചാക്കില്‍ നിറച്ചുനല്‍കി. രണ്ടാമതൊന്നാലോചിക്കാതെ നൗഷാദ് ചെയ്യുന്നതു കണ്ട് രാജേഷ് ശര്‍മ ഫെയ്സ്ബുക്കിലിട്ട ലൈവ് വീഡിയോ ആയിരങ്ങള്‍ക്കാണ് നന്മയുടെ ജീവിത പാഠമായത്

മഴ തുടങ്ങിയതോടെ കച്ചവടം വെള്ളത്തിലായ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരിലൊരാളാണ് നൗഷാദും. നിരവധി പേരാണ് നൗഷാദിന്റെ ഫോണിലേക്ക് സഹായം അന്വേഷിച്ച് വിളിക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തുവെച്ചിരുന്ന മുഴുവന്‍ തുണികളും അദ്ദേഹം വിവിധ സംഘടനകള്‍ക്കായി നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു.

Content Highlights: Actor Producer Thampy Antony Thekkek gives 50000 rupees to Noushad cloth trader who helped flood victims, Kerala Flood 2019