ടൊവിനോ തോമസ്, സൗബിന്‍ഷാഹിര്‍ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മുഹ്സിന്‍ പരാരി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തല്ലുമാല എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒ.പി.എം സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആഷിഖ് അബുവും റിമാ കല്ലിങ്കലും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. ജിംഷി ഖാലിദ് ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. സുഷിന്‍ ശ്യാമാണ് സംഗീതം. 2020 സെപ്റ്റംബര്‍ റിലീസായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്.

ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍, ചാന്ദ്നി എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കിയ കെ.എല്‍ 10 എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മുഹ്സിന്‍ സംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തല്ലുമാല. സക്കറിയ ഒരുക്കിയ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ, ആഷിഖ് അബു ഒരുക്കിയ വൈറസ് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് കഥ ഒരുക്കിയത് മുഹ്സിനും ചേര്‍ന്നായിരുന്നു.

കല്‍കിയാണ് ടൊവിനോയുടെ പുറത്തിറങ്ങിയ അവസാന ചിത്രം. എടക്കാട് ബറ്റാലിയന്‍ 06. കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആന്‍ഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ്, മിന്നല്‍ മുരളി, ഭൂമി, ആരവം, ഫോറന്‍സിക്, പള്ളിച്ചട്ടമ്പി എന്നിവയാണ് താരത്തിന്‍റേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍.

അതേസമയം, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനൊപ്പം വേഷമിട്ട വികൃതിയാണ് സൗബിന്‍റെ പുറത്തിറങ്ങിയ അവസാന ചിത്രം ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് കുഞ്ഞപ്പന്‍ വേര്‍ഷന്‍ 5.25, ജാക്ക് ആന്‍ഡ് ജില്‍, ട്രാന്‍സ്,ജൂതന്‍, അരക്കള്ളന്‍ മുക്കാല്‍ കള്ളന്‍ എന്നിവയാണ് സൗബിന്‍റേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍.

