ചെന്നൈ: നടന്‍ അജിത്ത് കുമാറിന്റെ പുതിയ ചിത്രം 'വിശ്വാസം' കാണാന്‍ ടിക്കറ്റിന് പണം നല്‍കാത്തതിന്റെ പേരില്‍ മകന്‍ അച്ഛനെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കാട്പാടിയിലാണ് സംഭവം. നാല്‍പ്പത്തഞ്ചുകാരനായ പാണ്ഡ്യനെയാണ് മകന്‍ അജിത്ത് കുമാര്‍ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്. പൊള്ളലേറ്റ പാണ്ഡ്യന്റെ നില ഗുരുതരമാണ്. സംഭവത്തില്‍ മകന്‍ അജിത്ത് കുമാറിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തമിഴകം കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് തല അജിത്തിന്റെ 'വിശ്വാസം'. സിരുത്തൈ ശിവ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറുകള്‍ക്കും പോസ്റ്ററുകള്‍ക്കും വലിയ വരവേല്‍പ്പാണ് ലഭിച്ചത്. രജനീകാന്ത് ചിത്രം പേട്ടയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ റിലീസ് എന്നത് ആരാധകരുടെ ആവേശം വാനോളമാണ് ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. തലൈവര്‍-തല ചിത്രങ്ങള്‍ നേര്‍ക്ക് നേര്‍ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പൊങ്കലിന് സമാനമായ പ്രതീതിയാണെന്നാണ് തമിഴ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

