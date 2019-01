വില്ലുപുരം: തമിഴ് സൂപ്പര്‍ താരം അജിത്തിന്റെ കട്ടൗട്ടില്‍ പാലഭിഷേകം നടത്തുന്നതിനിടെ അപകടം. അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അജിത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രം വിശ്വാസത്തിന്റെ റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ആരാധകരുടെ പാലഭിഷേകം.

പാലഭിഷേകം നടത്തുന്നതിനായി കട്ടൗട്ടിന് മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് കയറുന്നതിനിടെ മുളങ്കമ്പുകള്‍ തകര്‍ന്ന് കട്ടൗട്ടോടെ അഞ്ച് പേരും നിലത്ത് വീണു. ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിത്രം കാണാന്‍ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാന്‍ പണം നല്‍കാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കാട്പാടിയില്‍ യുവാവ് അച്ഛനെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. വീരം, വേതാളം, വിവേകം എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ശിവ- അജിത്ത് കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് വിശ്വാസം. നയന്‍താരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായെത്തുന്നത്.

Extremely unfortunate. Hope everyone escapes with minor injuries and recovers soon. Some sort of self restraint is needed for fans. Dangerous!#Viswasam pic.twitter.com/emiX8MUzkZ