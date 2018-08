പ്രളയബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ദുരിതത്തിലായ കേരളത്തിന് സഹായവുമായി തെലുഗു ചിത്രം 'ആര്‍ എക്‌സ് 100' ന്റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രംഗത്ത്.

ചിത്രത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന യമഹാ ആര്‍ എക്‌സ് 100 ബൈക്ക് ലേലത്തില്‍ വെച്ച് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ തുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കുമെന്ന് ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍ കാര്‍ത്തികേയ അറിയിച്ചു. 50000 രൂപ മുതലാണ് ലേലം ആരംഭിക്കുന്നത്.

അജയ് ഭൂപതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആര്‍ എക്‌സ് 100 ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ മികച്ച വിജയമാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 12 ന് റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ചിത്രം പ്രദേശിക ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ നിന്ന് മാത്രം 21 കോടിയോളം നേടിയിരുന്നു. 4.2 കോടിയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ മുതല്‍ മുടക്ക്. അശോക് റെഡ്ഡി, ഗുമ്മകൊണ്ട എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പായല്‍ രജ്പുത് ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. രമേഷ് റാവു, രാംകി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങള്‍.

Please support this noble cause.Send your details and bidding amount to rx100auction@gmail.com or whatsapp to 9100445588 .Minimum bid amount is 50,000₹. pic.twitter.com/ywPER3y52a