ഹൈദരാബാദ്: പ്രശസ്ത തെലുങ്ക് ഗാനരചയിതാവ് സിരിവെണ്ണല സീതാരാമ ശാസ്ത്രി (66) അന്തരിച്ചു. ശ്വാസകോശ അര്‍ബുദത്തിന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം.

Disheartened to hear that Sirivennela Seetharama Sastry garu is no more. Deepest condolences to his loved ones. May his soul rest in peace. 🙏

ന്യുമോണിയ ബാധിതനായതിനെത്തുടർന്ന് നവംബർ 24നാണ് ശാസ്ത്രിയെ കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്.

I was blessed to be blessed by Sirivennela Seetharama Sastry garu. When I was learning Telugu before my first film, he taught me how to read poetry and I thank him for my love for the Telugu language. What a legendary mind. Deepest condolences. RIP Sastry garu ❤️ pic.twitter.com/o86PPMIc8q