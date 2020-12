തെലുങ്ക് താരങ്ങളായ രാം ചരണിനും വരുൺ തേജിനും കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരുവരും വീടുകളിൽ സമ്പർക്കവിലക്കിൽ കഴിയുകയാണ്.

രാം ചരണിനാണ് ആദ്യം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നുവെന്നും വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയാണെന്നും രാം ചരൺ അറിയിച്ചു.

Request all that have been around me in the past couple of days to get tested.

More updates on my recovery soon. pic.twitter.com/lkZ86Z8lTF