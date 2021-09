ഹൈദരാബാദ്: തെലുങ്ക് സിനിമാതാരം സായ് ധരം തേജിന് ബൈക്കപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റു. ഹൈദരാബാദിലെ മധപൂർ കേബിള്‍ പാലത്തിലൂടെ സ്പോര്‍ട്‍സ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചുപോകവെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ച നടനെ ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അമിതവേ​ഗമാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത്.

ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന താരം അപകടനില തരണം ചെയ്തു

Official Communication - @IamSaiDharamTej is absolutely fine and recovering. Nothing to worry. He is under precautionary care in hospital.