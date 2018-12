അഭിനയത്തില്‍ മാത്രമല്ല സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് തപസി പന്നു.സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരേ നടക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങള്‍ക്ക്‌ കൃത്യമായി നിലപാടുള്ള തപസി തനിക്ക് എതിരെ വരുന്ന മോശം കമന്റുകള്‍ക്കും ട്രോളുകള്‍ക്കുമെതിരേ ചുട്ടമുറുപടി കൊടുക്കുന്നതില്‍ മുന്‍ പന്തിയിലാണ്. ഇപ്പോഴിതാ അശ്ലീല കമന്റിട്ട വ്യക്തിയെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ തുറന്നു കാണിക്കുകയും ചുട്ട മറുപടി നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തപ്‌സി.

'നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്' എന്ന കമന്റിട്ട ആള്‍ക്കാണ് തപ്‌സി മറുപടി നല്‍കിയത്.അകു പാണ്ഡ്യ എന്ന അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കമന്റ് തപ്‌സിക്ക് ലഭിച്ചത്.

'വൗ എനിക്കും എന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏതു ഭാഗമാണ് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് സെറിബ്രമാണ് ഇഷ്ടം'. തപ്‌സി മറുപടി നല്‍കി.

ഇയാളുടെ കമന്റും അതിന് നല്‍കിയ മറുപടിയും ചേര്‍ത്ത് തപ്‌സി ട്വീറ്റ് ചെയ്യ്തു. തപ്‌സിയുടെ വായടപ്പിച്ച കമന്റിന് പിന്തുണയുമായി നിരവധി പേര്‍ രംഗത്ത് വന്നു. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് പറ്റിയ മറുപടിയാണ് തപ്‌സി നല്‍കിയത് എന്നാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്.

അനുരാഗ് കശ്യപ് സംവിധാനം ചെയ്ത മന്‍മര്‍സിയാനാണ് തപ്‌സിയുടെ അവസാനം റിലീസായ ചിത്രം.

Content Highlights: Tapsee Pannu reacts to social media comment about her body parts, Tapsee pannu, bollywood Actress tapsee pannu, manmarziyan, Tapsee tweet