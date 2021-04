തമിഴ് സംവിധാകൻ താമിര (55) അന്തരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിതനായിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

സംവിധായകരായ കെ.ബാലചന്ദറിന്റെയും ഭാരതിരാജയുടെയും അസിസ്റ്റന്റായിരുന്ന താമിര ആൺ ദേവതൈ, രെട്ട സുഴി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

@DirectorTHAMIRA Passed away due to Covid. Till this morng he was admited in Maya Hospital, Ashok pillar.#RipDirectorThamira pic.twitter.com/M4y3H45kh5