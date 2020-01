ഭര്‍ത്താവും മുന്‍ഭാര്യയും ഒത്തു ചേര്‍ന്ന് മാനസികമായും ശരീരികമായും പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി തമിഴ് നടി. ചെന്നൈ തിരുമംഗലം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലാണ് മുപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരിയായ നടി പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

നടിയുടെ പേരു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. മുന്‍ഭര്‍ത്താവില്‍ നടിക്ക് രണ്ട് ആണ്‍മക്കളുണ്ട്. അവരെയും രണ്ടാം ഭര്‍ത്താവ് പീഡിപ്പിക്കുന്നതായി പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

ശിവകാര്‍ത്തികേയന്‍ നായകനായി മാന്‍ കരാട്ടേ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ നടി വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നടി പരാതിയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിരവധി തമിഴ് സീരിയലുകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്നും വിവാഹമോചിതയായി മക്കള്‍ക്കൊപ്പം ചെന്നൈയിലെ ഷിനോയ് നഗറില്‍ താമസിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു. ഒരു യോഗ പരിശീലനകേന്ദ്രവും നടത്തിയിരുന്നു. അവിടെ വച്ച് നാല്‍പ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ ശരവണന്‍ സുബ്രമണിയുമായി സൗഹൃദത്തിലാവുകയായിരുന്നു. സൗഹൃദം പിന്നീടു വിവാഹത്തിലേക്കും എത്തി.

എന്നാല്‍ ശരവണന് ആരതി എന്ന ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമണ്ടായിരുന്ന കാര്യം നടിയില്‍ നിന്നും മറച്ചുവെച്ചിരുന്നു. തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനും സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനും ആരതിയും ശരവണനും ചേര്‍ന്നാണ് പദ്ധതിയിട്ടത്. ശരവണനുമായി പിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി നടി മറ്റൊരിടത്ത് മക്കളുമൊത്ത് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അവിടേക്ക് ഗുണ്ടകളെ അയച്ച് തന്റെ ആഭരണങ്ങളും പണവും സമ്പത്തുമെല്ലാ കവര്‍ച്ച നടത്താനും അയാള്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായും നടി പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. സംഭവത്തില്‍ തിരുമംഗലം പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

