ചെന്നൈ: രാജ്യം കൊറോണ ജാഗ്രതയില്‍ ലോക്ഡൗണില്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ പലരും അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനോട് വികാരപരമായി പ്രതികരിച്ച് തമിഴ് ഹാസ്യനടന്‍ വടിവേലു. ആരും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നഭ്യര്‍ഥിച്ച് അദ്ദേഹം വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു. ''ദയവുചെയ്ത് ആരും പുറത്തിറങ്ങരുതെ''ന്ന് കൈകൂപ്പി, കണ്ണീരണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നത്. ''വേദനയോടെയും ദുഃഖത്തോടെയുമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ദയവുചെയ്ത് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ച് കുറച്ചുനാള്‍ വീട്ടിലിരിക്കൂ. സ്വന്തം ജീവന്‍പോലും പണയപ്പെടുത്തി മെഡിക്കല്‍ രംഗത്തുള്ളവരും പോലീസുകാരുമൊക്കെ നമുക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്.

മറ്റാര്‍ക്കും വേണ്ടിയല്ല, നമ്മുടെ മക്കള്‍ക്കായി, അടുത്ത തലമുറയ്ക്കായി എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കണം. ഇതിനെ കളിതമാശയായി കാണരുത്. വളരെ ഗൗരവമായ വിഷയമാണിത്. ദയവുചെയ്ത് കേള്‍ക്കൂ.. ആരും പുറത്തിറങ്ങരുതേ'' എന്ന് കൈകൂപ്പി, വിതുമ്പിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. വികാരഭരിതമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അഭ്യര്‍ഥന നിരവധിപേര്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചു. ഭാഷാവ്യത്യാസമില്ലാതെ തെന്നിന്ത്യയിലാകെ വടിവേലുവിന് നിരവധി ആരാധകരുണ്ട്.

