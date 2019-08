ടെലിവിഷന്‍ ലോകത്ത് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ് ബിഗ് ബോസ്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളില്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വീകരണമുറിയിലെത്തിയ ഷോയുടെ തമിഴ് പതിപ്പില്‍ നടന്‍ ചേരനും മത്സരാര്‍ഥിയായി എത്തുന്നുണ്ട്. ബിഗ് ബോസിന്റെ മൂന്നാം തമിഴ് പതിപ്പിലാണ് ചേരന്‍ എത്തുന്നത്.

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കൈവശം വയ്ക്കാതെ നൂറു ദിവസം ബിഗ് ബോസ് വീട്ടില്‍ കഴിയുകയെന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ബിഗ് ബോസ് മത്സരാര്‍ഥികള്‍ നേരിടുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പോലെ കഴിയുന്ന മത്സരാര്‍ഥികള്‍ തമ്മിലെ ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളുമാണ് ഷോയുടെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത എപിസോഡില്‍ മത്സരാര്‍ഥികള്‍ തമ്മില്‍ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെഷനുണ്ടായിരുന്നു. ചോദ്യങ്ങള്‍ ആരു തയ്യാറാക്കിയതെന്ന വിവരം പരസ്പരം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല. ചോദ്യോത്തരവേളയില്‍ നടന്‍ ചേരന് നേരിടേണ്ടി വന്ന ചോദ്യമിതായിരുന്നു- 'ഒരു സംവിധായകനെന്ന നിലയില്‍ പേരും പ്രശസ്തിയുമെല്ലാം നേടിയ താങ്കളോട് ബിഗ് ബോസില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചതാര്?''വിജയ് സേതുപതിയാണ് എന്നോട് ഈ ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പറഞ്ഞത്.' ചേരന്‍ പറഞ്ഞു.

'ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് എന്റെ സിനിമകളില്‍ തീയറ്ററില്‍ വിജയം കൈവരിച്ച അവസാന ചിത്രം. അതിനു ശേഷം ഞാനൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ സഹിച്ചു. വരുമാനം ലഭിക്കും എന്നത് ഈ ഷോയിലേക്ക് എന്നെ അടുപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണെങ്കിലും വിജയ് സേതുപതി പറഞ്ഞാണ് ഞാന്‍ പങ്കെടുക്കാമെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത്. ' ചേരന്‍ മനസു തുറന്നു. ബിഗ് ബോസിലൂടെ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കാനാകുമെന്നും ഉള്‍പ്രദേശങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ പോലും ഇതെല്ലാം കാണുമെന്നും ചേരനാരെന്ന് തിരിച്ചറിയുമെന്നും വിജയ് സേതുപതി തന്നെ ഉപദേശിച്ചതായി ചേരന്‍ പറഞ്ഞു.

